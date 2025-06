Οι δικαστικές αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν τον απαγχονισμό πράκτορα της ισραηλινής Μοσάντ

Η δικαιοσύνη στο Ιράν ανακοίνωσε τοναπαγχονισμό άνδρα ο οποίος είχε συλληφθεί το 2023 με την κατηγορία ότι είναι πράκτορας της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας Πληροφοριών εξωτερικού, κατά την τέταρτη ημέρα ανταλλαγής πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Ο Εσμαΐλ Φεκρί, πράκτορας της Μοσάντ που κρίθηκε ένοχος για τα εγκλήματα της διαφθοράς επί της γης και του μοχαρεμπέ (σ.σ. πολέμου ενάντια στον Θεό), απαγχονίστηκε έπειτα από δικαστική διαδικασία», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan Online.

Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση προσώπου που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα δίνουν φωτογραφία από τις δύο νέες συλλήψεις ισραηλινών πρακτόρων, κατηγορώντας εκ νέου την Μοσάντ ότι διενεργεί και δολοφονικές επιθέσεις με ημιφορτηγά drones, παγιδευμένα με εκρηκτικά.

Iran has captured two Mossad agents with explosive devices & parts of 23 drones. pic.twitter.com/KM4QNA3HBd