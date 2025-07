Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι γαλλικές εταιρείες θα αρχίσουν στην Ουκρανία την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (21/7) πιθανές συμφωνίες με γαλλικές εταιρείες με στόχο την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την από κοινού αμυντική παραγωγή. Υπάρχει μια απόφαση από γαλλικές εταιρείες να ξεκινήσουν την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία κάτι που είναι εξαιρετικά πολύτιμο» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Κίεβο.

«Συζητήσαμε την αμυντική υποστήριξη, ιδίως με τα μέσα αεράμυνας, την εκπαίδευση των πολεμιστών μας και τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Ράμσταϊν», προσέθεσε.

I held a meeting with the Minister for Europe and Foreign Affairs of France, @jnbarrot.



We discussed defense support, particularly with air defense assets, training for our warriors, and the outcomes of the Ramstein meetings. We are ready to expand joint defense production.…