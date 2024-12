Ο Β. Ορμπάν απαντά στον Ζελένσκι: «Ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε την πρόταση κατάπαυσης του πυρός για την περίοδο των εορτών»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε την πρόταση παύσης των εχθροπραξιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

«Προτείναμε κατάπαυση του πυρός για τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε και την απέκλεισε ξεκάθαρα σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε!» έγραψε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική προεδρία δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν αυτήν την πληροφορία.

