Ο Τραμπ ετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές των ΗΠΑ παρότι δεν μπορεί να συμμετάσχει – Καπελάκια «Trump 2028» πωλούνται στο ηλεκτρονικό του κατάστημα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει στο εξής κόκκινα καπελάκια που φέρουν την επιγραφή «Trump 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, στις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν μπορεί να συμμετάσχει.

Ένας από τους λογαριασμούς του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε σήμερα, Πέμπτη (24/4) μια φωτογραφία του γιου του 78χρονου προέδρου, του Έρικ Τραμπ, να φοράει το νέο καπελάκι.

And there it is.



Donald Trump is now selling “Trump 2028” hats on his official website, even though it is unconstitutional for him to run again. pic.twitter.com/cAr0GfOOCR