Ο Τραμπ δηλώνει σε «πολύ καλή κατάσταση» μετά το ετήσιο τσεκάπ – «Το 10% είναι το κατώτατο όριο των δασμών»

Στο ζήτημα των δασμών αλλά και στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα, Σάββατο (12/4) στο Ομάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς πετούσε στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι το κατώτατο όριο των δασμών είναι το 10% ή αρκετά κοντά σε αυτό. Ωστόσο, προσέθεσε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν μερικές εξαιρέσεις.

Είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως κάτι θετικό θα προκύψει με την Κίνα.

Όσον αφορά την αγορά ομολόγων, στην οποία οι δασμοί προκάλεσαν ανησυχία και επιφυλακτικότητα, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «μια μικρή στιγμή» αυτή την εβδομάδα, αλλά την έλυσε γρήγορα.

Παράλληλα δήλωσε πως πιστεύει ότι το οικονομικό του σχέδιο θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας του αμερικανικού δολαρίου.

«Η αγορά ομολόγων πηγαίνει καλά. Είχε μια μικρή στιγμή, αλλά εγώ έλυσα αυτό το πρόβλημα πολύ γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump: The bond market is going good. It had a little moment but I solved that problem very quickly. I am very good at that stuff pic.twitter.com/VPaUoQrLqf