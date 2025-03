Ο Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τραμπ: «Είναι ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, το έδειξε υποστηρίζοντάς μας πλήρως»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε με αφορμή την αποδοχή από την πλευρά του Τελ Αβίβ της πρότασης του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, για παράταση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, το οποίο απέρριψε η Χαμάς, ευχαρίστησε και έπλεξε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την αμέριστη υποστήριξή του στο Ισραήλ. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον, είπα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», αναφέρει αρχικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δείχνει αυτή τη φιλία κάθε μέρα. Το έχει δείξει μέσα από το σχέδιο και το όραμά του για τη Γάζα, αυτό είναι ένα σχέδιο που το Ισραήλ υποστηρίζει πλήρως», προσέθεσε.

«Το έδειξε στέλνοντάς μας όλα τα πυρομαχικά που κρατούνταν. Με αυτόν τον τρόπο δίνει στο Ισραήλ τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά ενάντια στον τρομοκρατικό άξονα του Ιράν. Και το έχει δείξει υποστηρίζοντας πλήρως το Ισραήλ και ασκώντας πίεση στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων», προσθέτει.

Όσον αφορά το σχέδιο του Στιβ Γουίτκοφ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημειώνει ότι το Ισραήλ, «αποδέχθηκε το σχέδιο για παράταση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός κατά 50 ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούμε να συζητήσουμε τις προϋποθέσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

«Το σχέδιο του Γουίτκοφ, προέβλεπε ότι οι μισοί από τους ομήρους θα απελευθερώνονταν αμέσως και οι υπόλοιποι μισοί θα απελευθερώνονταν εάν καταλήξουμε σε συμφωνία για μόνιμη κατάπαυση του πυρός», συμπληρώνει.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ακόμα πως «μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει απορρίψει το σχέδιο» και ότι «έχει διατυπώσει θέσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός που είναι εντελώς απαράδεκτες».

Στη συνέχεια αναφέρεται στην απόφαση του Ισραήλ να μην αφήσει την εισροή ανθρωπιστική βοήθειας στη Γάζα, την οποία η Χαμάς χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» δικαιολογώντας την απόφασή του και κατηγορώντας τη Χαμάς ότι «κλέβει προμήθειες».

«Το Ισραήλ αποφάσισε να σταματήσει να αφήνει αγαθά και προμήθειες να εισέλθουν στη Γάζα, κάτι που κάναμε τις τελευταίες 42 ημέρες. Το κάναμε αυτό γιατί η Χαμάς κλέβει τις προμήθειες και εμποδίζει τον λαό της Γάζας να τις πάρει. Χρησιμοποιεί αυτές τις προμήθειες για να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατική μηχανή της, η οποία στοχεύει απευθείας στο Ισραήλ και τους αμάχους μας – και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα εάν η Χαμάς συνεχίσει να κρατά τους ομήρους μας. Και σε όλο αυτό, το Ισραήλ γνωρίζει ότι η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ μας στηρίζουν. Σας ευχαριστώ και πάλι, πρόεδρε Τραμπ! Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για να επιστρέψουν οι όμηροι, να ενισχύσετε την ασφάλειά μας και να προσφέρετε ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης για όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής», καταλήγει το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

