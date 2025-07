Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσέφερε πλήρη υποστήριξη στη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία σε συνάντηση με τον Λαβρόφ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν προσέφερε στη Μόσχα την πλήρη υποστήριξή του στον πόλεμο με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγιάνγκ.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ στη Βόρεια Κορέα ήταν η τελευταία από μια σειρά ταξιδιών υψηλού προφίλ κορυφαίων αξιωματούχων της Μόσχας, καθώς οι δύο χώρες εμβαθύνουν τους στρατιωτικούς και πολιτικούς δεσμούς εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Πιονγιάνγκ έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας για να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις και παρείχε στον ρωσικό στρατό βλήματα πυροβολικού και πυραύλους.

Ο Κιμ και ο Λαβρόφ συναντήθηκαν το Σάββατο σε «μια ατμόσφαιρα γεμάτη θερμή συντροφική εμπιστοσύνη», μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

