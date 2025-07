Κιμ Γιονγκ Ουν: Θρηνεί Βορειοκορεάτη στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας – Εγκρίνει αποστολή στο Κουρσκ

Βίντεο που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, δείχνουν τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, να γονατίζει δακρυσμένος πάνω από το φέρετρο Βορειοκορεάτη στρατιώτη που έπεσε στη διάρκεια αποστολής, στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η σορός ήταν τυλιγμένη με την εθνική σημαία της Βόρειας Κορέας, ενώ η τελετή, που διοργανώθηκε με μεγάλη επισημότητα, μετέφερε όχι μόνο συγκίνηση στους πολίτες της Βόρειας Κορέας, αλλά και σαφή πολιτικά μηνύματα.

How North Korea celebrates its soldiers who died fighting Ukrainians. The axis between Moscow and Pyongyang is no longer a marriage of convenience. pic.twitter.com/piNC1r2tTj