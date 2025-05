Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά μετά την κατάληψη της εξουσίας, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, στην υψηλότερου επιπέδου συνάντηση με έναν βασικό σύμμαχο για τον στρατιωτικό ηγέτη, ο οποίος έχει υποστεί διεθνείς κυρώσεις.

Ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ ηγήθηκε στρατιωτικού πραξικοπήματος το 2021 ανατρέποντας το σύντομο πείραμα της Μιανμάρ με τη δημοκρατία και βυθίζοντας το έθνος στον εμφύλιο πόλεμο.

Στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, οι ένοπλες δυνάμεις του πολέμησαν δεκάδες ένοπλες εθνοτικές ομάδες και επαναστατικές πολιτοφυλακές – ορισμένες με στενούς δεσμούς με την Κίνα – που αντιτάχθηκαν στην εξουσία του.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει τστην καταδίκη του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ από ομάδες προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ωστόσο ο ίδιος διατηρεί στενούς δεσμούς με τους συμμάχους του Κίνα και Ρωσία.

Ο ηγέτης της χούντας της Μιανμάρ συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα στο περιθώριο των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης της Ρωσίας την Παρασκευή και ευχαρίστησε την Κίνα για την ανθρωπιστική της βοήθεια μετά από σεισμό 7,7 βαθμών τον Μάρτιο, ανέφερε το κυβερνητικό μέσο της χώρας The Global New Light of Myanmar.

Ευχαρίστησε επίσης την Κίνα «για την υποστήριξή της στη στάση της Μιανμάρ σε περιφερειακά και διεθνή μέτωπα», ανέφερε.

Το κινεζικό κρατικό δίκτυο Xinhua news μετέδωσε ότι ο Σι εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του προς τη Μιανμάρ που επιδιώκει την ανάπτυξη «κατάλληλη για τις εθνικές της συνθήκες, διαφυλάσσοντας την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική της σταθερότητα και προωθώντας σταθερά την εσωτερική πολιτική της ατζέντα».

Περισσότεροι από 6.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά το πραξικόπημα, σύμφωνα με την Ένωση Αρωγής Πολιτικών Κρατουμένων, και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Ανησυχώντας για την αποσταθεροποίηση της περιφερειακής ειρήνης και των οικονομικών της φιλοδοξιών από τη βία στο κατώφλι της, η Κίνα φέρεται να έχει μεσολαβήσει σε συνομιλίες μεταξύ της χούντας της Μιανμάρ και βασικών επαναστατικών ομάδων.

Η Κίνα είναι σημαντικός σύμμαχος και προμηθευτής όπλων της χούντας, αλλά αναλυτές υποστηρίζουν ότι διατηρεί επίσης δεσμούς με ένοπλες εθνοτικές ομάδες στη Μιανμάρ που κατέχουν εδάφη κοντά στα σύνορά της.

Το Πεκίνο εποφθαλμιά εδώ και καιρό την πλούσια σε πόρους βόρεια πολιτεία Σαν της Μιανμάρ -που τώρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών- για επενδύσεις σε υποδομές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Belt and Road για τις υποδομές ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρόλο που η συνάντηση του Μιν Αούνγκ Χλάινγκ την Παρασκευή με τον Σι ήταν η πρώτη ως επικεφαλής της χούντας, ο στρατηγός είχε συναντηθεί προηγουμένως με τον Κινέζο ηγέτη στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ Νέπιντο, τον Ιανουάριο του 2020, ένα χρόνο πριν αναλάβει την εξουσία.

Πηγή: AFP

