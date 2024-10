Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024: Η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ τιμήθηκε με το βραβείο

Την νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα Χαν Γκανγκ τίμησε η Σουηδική Ακαδημία με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 «για την έντονη ποιητική πρόζα της που πραγματεύεται ιστορικά τραύματα και εκθέτει τον εύθραυστο χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής».

Η Σουηδική Ακαδημία απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

In the novel 소년이 온다 (2014; ‘Human Acts’, 2016), Han Kang – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – employs as her political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed… pic.twitter.com/0LjY9tcxIV