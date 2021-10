Νόμπελ Λογοτεχνίας 2021: Απονέμεται στον Abdulrazak Gurnah για την αποτύπωση της προσφυγικής εμπειρίας στο έργο του

Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2021 απονέμεται στον μυθιστοριογράφο Abdulrazak Gurnah «για την ασυμβίβαστη και συμπονετική διείσδυσή του στις επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και τη μοίρα του πρόσφυγα στο χάσμα μεταξύ πολιτισμών και ηπείρων».

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

