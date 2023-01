Νεπάλ: Στους 67 οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους – Η χειρότερη αεροπορική τραγωδία εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια

Στους 67 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ πρόκειται για τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

«Τριάντα ένα (πτώματα) έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Α.Κ. Τσέτρι, προσθέτοντας ότι άλλα 36 πτώματα βρέθηκαν στη χαράδρα όπου το αεροσκάφος συνετρίβη.

Εκατοντάδες διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τον χώρο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει την πτήση του από την πρωτεύουσα Κατμαντού. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Τζαγκανάθ Νιρούλα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. «Ο καιρός ήταν καλός».

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής καθώς διασώστες και κάτοικοι της περιοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Yeti Airlines planes crashed in #Nepal.

68 Passengers and 4 Crew were in the plane.#Nepal #Yeti pic.twitter.com/9Yb0P5xI79

— Vivek Gupta (@imvivekgupta) January 15, 2023