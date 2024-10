Νέο σφυροκόπημα της Βηρυτού: Σκοτώθηκαν τρεις υψηλόβαθμοι της Χεζμπολάχ – Βομβαρδισμός με 87 νεκρούς στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως η Πολεμική Αεροπορία του επιτέθηκε σήμερα στο επιτελείο των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε ένα υπόγειο εργαστήριο παραγωγής όπλων στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επλήγησαν οι συνοικίες Χαρέτ Χρέικ και Χαντάτ Μπεϊρούτ, προπύργια του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος που βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισράηλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι «εξάλειψε» τρεις αξιωματούχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Το ANI μετέδωσε πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιήσε στη διάρκεια της νύχτας πλήγματα σε δεκάδες χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου, στοχοθετώντας κυρίως την πόλη Ναμπατίγια για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα.

«Μαχητικά αεροπλάνα έπληξαν επτά φορές την πόλη της Ναμπατίγια», μετέδωσε το πρακτορείο, ενώ προσέθεσε ότι τα ισραηλινά αεροπλάνα «πραγματοποίησαν πλήγματα» σε περισσότερες από 50 πόλεις και χωριά και έκανε λόγο για θύματα.

Γάζα: Τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνούνται μετά την ισραηλινή επίθεση στην Μπέιτ Λάχια

Την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια μετά την ισραηλινή επίθεση χθες στην πόλη Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, προστίθεται στην ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως ελέγχει τις πληροφορίες.

Από την 7η Οκτωβρίου του 2023, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 42.603 Παλαιστινίους και έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 99.795, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Το Ιράν κατηγορούν οι Ισραηλινοί για την επίθεση στο Νετανιάχου – Αποστάσεις παίρνει η Τεχεράνη

Μια μέρα μετά την επίθεση με drone στην εξοχικής κατοικίας του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια, στο βορειοκεντρικό Ισράηλ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέρχεται με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη χαρακτηρίζει έργο της Χεζμπολάχ και πρακτόρων του Ιράν απειλώντας για βαρύ τίμημα.

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.



This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.



I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…