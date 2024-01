Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ και οι δύο κόρες του

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ (Christian Klepser το κανονικό του όνομα) βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τις δύο κόρες του, ηλικίας 10 και 12 ετών, καθώς το αεροπλάνο τους έκανε βουτιά με τη μύτη και συνετρίβη στα ανοιχτά ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής.

Ο Κρίστιαν Όλιβερ, 51 ετών, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε στο δυστύχημα, μαζί με τα παιδιά του, Μαντίτα και Αννίκ. Ο πιλότος του αεροπλάνου, Ρόμπερτ Σακς, σκοτώθηκε επίσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κρίστιαν Όλιβερ εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως το Speed Racer και το Valkyrie, ενώ πρόσφατα είχε ρόλο στην τελευταία προσθήκη της σειράς Indiana Jones.

Ανάμεσα στους πρώτους του ρόλους στις ΗΠΑ ήταν και η μακρόχρονη συμμετοχή του στο Saved by the Bell: The New Class το 1995. Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι Medal of Honor: Above and Beyond.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη στα ανοιχτά της Μπέκια, που ανήκει στο Σεν Βίνσεντ, γύρω στο μεσημέρι.

Ο Όλιβερ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία Forever Hold Your Peace, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις στις 20 Δεκεμβρίου γύρισε τις τελευταίες του σκηνές.

Ο σκηνοθέτης της τελευταίας του ταινίας, Νικ Λάιον, απέτισε φόρο τιμής στον Όλιβερ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων τους, γράφοντας: “Μιλούσαμε για την παραγωγή μιας ταινίας μαζί για χρόνια και τελικά το κάναμε! Σε ευχαριστούμε που ήσουν σπουδαίος συνάδελφος, ηθοποιός και φίλος“.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, έφτασε με τις κόρες του στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου. Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Όλιβερ δημοσίευσε μια φωτογραφία που έδειχνε μια παραλία σε τροπικό σκηνικό με τη λεζάντα: “Αφήστε την αγάπη να κυριαρχήσει. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα για το 2024“.

Πηγή: Daily Mail

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος