Νεκρός ο μαχητής της Χαμάς που βεβήλωσε το νεκρό σώμα της Σάνι Λουκ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τον μαχητή της Χαμάς που έφτυσε και έσερνε το γυμνό σώμα της Σάνι Λουκ στη Γάζα, υποστηρίζει η οικογένειά της.

Η 22χρονη Σάνι, Γερμανίδα υπήκοος και καλλιτέχνης τατουάζ, απήχθη από ένα μουσικό φεστιβάλ κοντά στο Κιμπούτς Ουρίμ, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Η οικογένεια της Σάνι φέρεται να αποκάλυψε ότι ο δράστης της κόρης της είχε εξοντωθεί από τον στρατό του Ισραήλ.

