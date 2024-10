Νέες μηνύσεις σε βάρος του Diddy: Βιασμό και κακοποίηση σε ηλικία 10 και 17 ετών καταθέτουν οι ενάγοντες

Ο Sean “Diddy” Combs αντιμετωπίζει δύο επιπλέον αγωγές κι αυτή τη φορά τα θύματα ήταν 10 και 17 ετών όταν «ναρκώθηκαν και βιάστηκαν», σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χιούστον, Tony Buzbee, που χειρίζεται ως και 100 υποθέσεις, που σχετίζονται με τον «μεγιστάνα της μουσικής».

Η πρώτη υπόθεση αφορά επίδοξο ράπερ που σε ηλικία μόλις 10 ετών, το 2005 επισκέφτηκε τον “Diddy” σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη, υπό την καθοδήγηση ενός «συμβούλου». Το αγόρι ερμήνευσε πολλά ραπ τραγούδια για τον Mr Combs, ο οποίος του είπε ότι είχε τη δυνατότητα να γίνει σταρ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Combs ρώτησε το αγόρι πόσο αφοσιωμένο ήταν και το αγόρι απάντησε ότι θα «έκανε τα πάντα». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένα τρίτο άτομο έδωσε στο αγόρι αναψυκτικό που τον έκανε να νιώθει «χαρούμενο». Στη συνέχεια, ο ράπερ κατηγορείται ότι υποχρέωσε το ανήλικο να υποστεί σεξουαλική πράξη κι όταν το αγόρι αντιστάθηκε, ο κ. Combs φέρεται να του επιτέθηκε. Ο ενάγων λέει στην καταγγελία ότι έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε από πόνους με λυμένο το παντελόνι.

Ο δεύτερος ανάγων ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεσε σε ηλικία 17 ετών, το 2008, ενώ περνούσε από οντισιόν για το δημοφιλές ριάλιτι του MTV “Making the Band”, παραγωγή του ράπερ. Ο Combs φέρεται να ρώτησε τον ενάγοντα πώς θα χειριζόταν καταστάσεις που περιλαμβάνουν σεξουαλική πίεση. και στη συνέχεια μαζί με το σωματοφύλακά του εξανάγκασαν τον έφηβο σε σεξουαλικές πράξεις.

Ο Combs κρατείται επί του παρόντος στο Metropolitan Detention Centre στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο. Του αρνήθηκαν εγγύηση και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του τον Μάιο.

Σε δήλωσή τους στο BBC, εκπρόσωποι του κ. Combs είπαν ότι «ποτέ δεν επιτέθηκε σεξουαλικά σε άνδρα ή γυναίκα, ενήλικα ή ανήλικο».

Ο ράπερ αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες για φερόμενη σεξουαλική διακίνηση και συνωμοσία εκβιασμού. Ο ίδιος δήλωσε αθώος για αυτές τις κατηγορίες.

