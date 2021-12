Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ένοπλο έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ (video)

Συναγερμός σήμανε το πρωί (τοπική ώρα) έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών όταν έβγαλε ένα όπλο και αφού το τοποθέτησε στο σαγόνι του, άρχισε να περπατά για ώρα έξω από το κτήριο απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξέδωσε προειδοποίηση να μην πλησιάζουν πολίτες στο σημείο, ενώ διαπραγματευτές προσπαθούν να πείσουν τον ίδιο να αφήσει το όπλο του. Η αστυνομία προσπαθεί να ξεκινήσει διάλογο με τον άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι γύρω 60 ετών και η κατάσταση είναι ακόμα ασταθής, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας. “Επί του παρόντος δεν υπάρχει απειλή για το κοινό“, αναφέρει στο Twitter.

“Δεν έχουμε απολύτως καμιά ένδειξη ότι αυτό το άτομο είναι μέλος του προσωπικού ή πρώην μέλος του προσωπικού ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον ΟΗΕ“, είπε ο εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού Στεφάν Ντουζαρίτς.

«Υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία μπροστά στο κτήριο. Αυτήν τη στιγμή είμαστε σε lockdown και διατηρούμε επαφή με το NYPD», δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν αξιωματούχους του NYPD να στρέφουν τα όπλα τους προς τον ύποπτο και να του ζητούν να πετάξει το δικό του, αν και δεν διακρίνεται εάν το αντικείμενο που κρατά είναι όντως όπλο. Προβληματισμό προκαλεί όμως και η μαύρη τσάντα που ο ίδιος άφησε στο έδαφος.

Το κλείσιμο της έδρας δεν προκάλεσε διατάραξη στα κτίρια όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεχίζει τη συνεδρίασή του για το Ιράκ.

NYPD with guns outside of the #UN building asking a suspect to put gun down. Street is blocked off. #BREAKING pic.twitter.com/zOWS0hKLep

The area at the UN headquarters in New York is cordoned off by police due to an unknown person pic.twitter.com/uarCTJvHcU

— RT (@RT_com) December 2, 2021