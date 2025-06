Νέα ομοβροντία ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ – Χτυπήθηκε νοσοκομείο στην Μπερ Σεβά

Συναγερμός σήμανε στο Τελ Αβίβ μετά από νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Ο στρατός του Ισραήλ ότι οι πολίτες πήραν άδεια να φύγουν από τα καταφύγια.

Σειρήνες ήχησαν σε όλο το κεντρικό, βόρειο και νότιο Ισραήλ καθώς και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

«Το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα με υπερηφάνεια και γενναιότητα και θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει και να πληρώσει για το σοβαρό λάθος του», έγραψε εξάλλου στο X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να εξαπλώσει τις φλόγες στην περιοχή και πέραν αυτής».

Σύμφωνα με το AFP, οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ γύρω στις 7:10 π.μ. ήταν οι μεγαλύτερες από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι υπάρχουν τραυματίες και τουλάχιστον τέσσερα σημεία πρόσκρουσης πυραύλων μετά τον τελευταίο βομβαρδισμό, στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

Φαίνεται ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στις τοποθεσίες.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤΝews, Γιώργος Σιδέρης, υπάρχουν καπνοί οι οποίοι προέρχονται είτε από προσγειώσεις θραυσμάτων, είτε από βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν περάσει και έχουν χτυπήσει μέσα στο Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ένα άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου ανέφερε ότι «προκλήθηκαν ζημιές στο νοσοκομείο και εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες περιοχές. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών. Ζητάμε από το κοινό να μην προσέλθει στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή».

Δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι ότι μια οροφή κατέρρευσε στις εγκαταστάσεις λόγω του πυραυλικού πλήγματος.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ, το οποίο φιλοξενεί ένα εκατομμύριο ασθενείς.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου αναφέρει ότι υπάρχουν τραυματίες.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z