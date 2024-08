Νέα αναφορά Μπάιντεν στη Γάζα: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία, αλλά απέχουμε από το να τελειώσουμε»

Νέες δηλώσεις έκανε ο Αμερικάνος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες όμως πλέον εξέφρασε μία πιο συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Πριν από μία ώρα, το παιχνίδι ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Είμαι αισιόδοξος, αλλά απέχει πολύ από το να τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

«Υπάρχουν μερικά ακόμη ζητήματα. Νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία», προσέθεσε χωρίς όμως να κάνει κάποια διευκρίνιση σχετικά με το τι εννοεί.

Ερωτηθείς για το πότε θα ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, εάν υπάρξει συμφωνία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απάντησε: «Αυτό μένει να το δούμε».

Νωρίτερα τόσο σε δήλωσή του όσο και σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε αναφέρει πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι «πιο κοντά από ποτέ» και ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα προειδοποίησε τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην υπονομεύσουν τη διαδικασία.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπίνκεν μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υπογραμμίσει πως «με τη διαφαινόμενη πλέον ολοκληρωμένη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, κανείς στην περιοχή δεν θα πρέπει με τις ενέργειές του να υπονομεύσει αυτήν τη διαδικασία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν θα επιβεβαιώσει την «ακλόνητη υποστήριξη στην ασφάλεια του Ισραήλ», συνεχίζοντας «τις εντατικές προσπάθειές μας για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας».

Παράλληλα σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνει λόγο για «σοβαρές και εποικοδομητικές συνομιλίες», ενώ τονίζει ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάστηκαν χθες, Παρασκευή.

«Τις τελευταίες 48 ώρες στη Ντόχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ συμμετείχαν σε εντατικές συνομιλίες ως μεσολαβητές για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

Αυτές οι συνομιλίες ήταν σοβαρές και εποικοδομητικές.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των κυβερνήσεών μας θα συνέλθουν εκ νέου στο Κάιρο πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάστηκαν σήμερα.

Ο δρόμος έχει πλέον οριστεί για ένα αποτέλεσμα που θα σώσει ζωές, θα φέρει ανακούφιση στον λαό της Γάζας και θα αποκλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις».

