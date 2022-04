«Moskva»: Πώς εξέλιξη του πολέμου συνδέθηκε με τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας – Η προειδοποίηση της CIA για πυρηνική απειλή

Είναι η πρώτη φορά που η Μόσχα χάνει καταδρομικό από τότε που γερμανικά αεροπλάνα βύθισαν το Chervona Ukraina (Κόκκινη Ουκρανία) το 1941 στη Σεβαστούπολη – την ίδια ναυτική βάση της Κριμαίας στην οποία φέρεται να ρυμουλκήθηκε το «Moskva», για το οποίο συνεχίζεται ο επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας καταστράφηκε σε επίθεση με πυραύλους Neptune, ενώ το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε το πρωί ότι η ναυαρχίδα της βυθίστηκε, αλλά επιμένει να το αποδίδει στη ρυμούλκηση με «θυελλώδεις καιρικές συνθήκες» και σε πυρκαγιά από ανάφλεξη πυρομαχικών».

Αυτό είναι το ερώτημα που κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους ειδικούς να δείχνουν το πανίσχυρο ραντάρ αεράμυνας του «Moskva» που έχει το «πρόβλημα» οπτικού πεδίου μόνο 180 μοιρών.

Η τύχη του πληρώματος έχει επισκιαστεί από τις «διαστάσεις του πλήγματος» και η μόνη πληροφορία αναφέρει ότι πάνω στο σκάφος βρίσκονται «510 μέλη πληρώματος».

Ζωτικής σημασίας για την αεροπορική ισχύ της Ρωσίας πάνω από την Κριμαία και την επαρχία Χερσώνα της Ουκρανίας, χαρακτηρίζεται το «Movska», αφού ήταν νααρχίδα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, απειλώντας τη νότια ακτή της Ουκρανίας και τα βασικά λιμάνια της.

Η Μόσχα επέμεινε ότι τα τέσσερα ρωσικά πλοία που είχαν πάει για διάσωση του Moskva παρεμποδίστηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες και από την ανατίναξη πυρομαχικών στο πλοίο.

«Καθώς ρυμουλκούσαν αυτό το πολύ τραυματισμένο πλοίο, στη Σεβαστούπολη, Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι το βύθισε μια καταιγίδα. Κοιτάζοντας το δελτίο καιρού έξω από τη Σεβαστούπολη σήμερα, οι άνεμοι ήταν περίπου τέσσερα μίλια την ώρα με λίγη βροχή», είπε ο Μαρκ Χέρτλινγκ, πρώην διοικητής του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Η Ρωσία έχει μόνο τρία της ίδιας κατηγορίας πολεμικά πλοία και η απώλεια του Moskva είναι μεγάλο πλήγμα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους περιέγραψε την παραδοχή της Ρωσίας ως «σπάνια στιγμή αλήθειας» και δήλωσε ότι δεν περίμενε από τη Μόσχα να παραδεχτεί την απώλεια.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να καταφύγει στη χρήση πυρηνικού όπλου τακτικής ή χαμηλής απόδοσης υπό το φως των στρατιωτικών αποτυχιών στην εισβολή στην Ουκρανία , δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς. «Δεδομένης της πιθανής απόγνωσης του Προέδρου Πούτιν και της ρωσικής ηγεσίας, κανείς από εμάς δεν μπορεί να πάρει ελαφρά την απειλή που δημιουργεί μια πιθανή καταφυγή σε τακτικά πυρηνικά όπλα ή πυρηνικά όπλα χαμηλής απόδοσης».

Το καταδρομικό Moskva, όταν ακόμη ονομαζόταν Slava (Δόξα), «συμμετείχε» στην συνάντηση κορυφής της Μάλτας, ανάμεσα στον σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους, τον Δεκέμβριο 1989, αμέσως μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Το πλοίο συμμετείχε επίσης στην διάσκεψη για τον πυρηνικό αφοπλισμό στην Γιάλτα τον Αύγουστο 1990.

Μετά την επέμβαση της Ρωσίας στο πλευρό του Μπασάρ αλ Ασαντ στον πόλεμο στη Συρία, το Moskva αναπτύχθηκε από τον Σεπτέμβριο 2015 μέχρι τον Ιανουάριο 2016 στην Ανατολική Μεσόγειο για να διασφαλίσει, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, την «αντιαεροπορική άμυνα» της ρωσικής βάσης του Χμεϊμίμ.

Το βαρύ καταδρομικό κλάσης Atlant, μήκους 186 μέτρων, εν υπηρεσία από το 1983, φέρει τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους Bazalt/Voulkan, αλλά και πυραύλους Fort, ναυτική εκδοχή των πυραύλων S-300 μεγάλου βεληνεκούς. Επίσης πυραύλους μικρού βεληνεκούς Ossa, εκτοξευτές ρουκετών, κανόνια και τορπίλες.

Ο Βασίλης Μαρτζούκος αντιναύαρχος ε.α. μίλησε για παλιό πλοίο, αλλά πανίσχυρο, με όπλα εμβέλειας 450 χιλιομέτρων. Ως προς το πώς έγινε το χτύπημα το απέδωσε σε ενδεχόμενη χαλάρωση της διαρκούς εγρήγορσης που χρειάζεται από πλευρά του πληρώματος σε πολυήμερες περιπολίες καθώς «μόλις εντοπιστεί κατευθυνόμενο βλήμα ο χρόνος αντίδρασης είναι λιγότερος από ένα λεπτό». Άλλο ενδεχόμενο η πιθανή χρήση εκ μέρους των Ουκρανών ενός drone πχ. τύπου Μπαϊρακτάρ το οποίο μπορεί να φέρει και ρουκέτες, που απέσπασε την προσοχή τους από άλλο βλήμα.

Η Ουκρανία απέδωσε θρυλικές διαστάσεις στο πλοίο που απείλησε Ουκρανούς συνοριοφύλακες οι οποίοι αρνήθηκαν να παραδοθούν υπό την απειλή του ρωσικού καταδρομικού. Λίγο μετά, το Moskva μαζί με το Vassili Bykov βομβάρδισαν το νησί. Τα μέλη της ουκρανικής συνοριοφυλακής αιχμαλωτίσθηκαν.

Την ίδια ημέρα που το Κίεβο θριαμβολογούσε για το πλήγμα κατά του «Movska» από ουκρανικούς πυραύλους Neptune στη Μαύρη Θάλασσα, Ο Ουκρανός πρέοδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυπτε γραμματόσημο που προφητεύει τη βύθιση τoυ «Moksva», με αφορμή το περιστατικό στο Φιδονήσι.

