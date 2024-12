Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε όχημα του ΔΟΑΕ που κατευθυνόταν στη Ζαπορίζια – Για εσκεμμένο ρωσικό πλήγμα έκανε λόγο ο Ζελένσκι

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα (10/12) αυτοκίνητο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που κατευθυνόταν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων. Δεν υπήρξαν θύματα από το πλήγμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι και ασφαλείς, δήλωσε ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ.

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an "unacceptable" attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF