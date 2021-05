Μέση Ανατολή: Πληροφορίες για εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Γάζα – Εκτόξευση 100 ρουκετών της Χαμάς εναντίον της Ασκελόν

Με τις εχθροπραξίες στην 5η ημέρα τους, χωρίς ένδειξη αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα ότι ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή της Γάζας, προκειμένου να εξουδετερώσει τους θύλακες των δυνάμεων της Χαμάς. Ωστόσο δύο ώρες μετά την ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός ανακάλεσε το ανακοινωθέν επικαλούμενος «πρόβλημα εσωτερικής επικοινωνίας». Την ίδια ώρα ο απολογισμός των θυμάτων στα πλήγματα που συνεχίζει να καταφέρνει στο παλαιστινιακό έδαφος αυτή την εβδομάδα έσπασε το φράγμα των εκατό νεκρών.

Αν και το ανακοινωθέν για την επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων δεν υπεισήλθε σε καμία λεπτομέρεια, στρατιωτικοί συντάκτες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης εκτιμούν ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη εισβολή ευρείας κλίμακας. Το Πυροβολικό βάλλει από την ισραηλινή πλευρά των συνόρων, σημείωσαν ορισμένοι εξ αυτών.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021