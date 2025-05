Μερτς, Στάρμερ, Μακρόν και Τουσκ μεταβαίνουν στο Κίεβο – Καλούν τη Ρωσία να αποδεχθεί «πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία»

Την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελενσκι είχε ανακοινώσει ότι θα διοργανώνει στο Κίεβο σύνοδο των ηγετών του «συνασπισμού των πρόθυμων» που περιλαμβάνει κυρίως ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα επισκεφτούν σήμερα, Σάββατο (10/5) το Κίεβο, στο οποίο μεταβαίνουν με τραίνο.

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B