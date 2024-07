Μεγάλη Βρετανία: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της τριπλής δολοφονίας με βαλλίστρα

Μετά από ανθρωποκυνηγητό, η βρετανική αστυνομία συνέλαβε χθες το βράδυ το φερόμενο δράστη της τριπλής δολοφονίας με βαλλίστρα της συζύγου και των δύο κορών ενός δημοσιογράφου του BBC.

Πρόκειται για τον 26χρονο πρώην στρατιωτικό Κάιλ Κλίφορντ, του οποίου η αναζήτηση ξεκίνησε από το απόγευμα της Τρίτης, όταν η αστυνομία κλήθηκε σε ένα σπίτι στον οικισμό Μπούσυ, βόρεια του Λονδίνου, όπου εντοπίστηκαν τρεις σοβαρά τραυματισμένες γυναίκες: η 61χρονη Κάρολ Χαντ, σύζυγος του σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC, Τζον Χαντ, και οι κόρες τους, Χάννα Χαντ, 28 ετών, και Λουίζ Χαντ, 25 ετών, οι οποίες αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ο Κλίφορντ εντοπίστηκε τραυματισμένος σε νεκροταφείο έξω από τον οικισμό Ένφιλντ του Βόρειου Λονδίνου το απόγευμα της Τετάρτης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της κομητείας του Χέρτφορντσάιρ, όπου ανήκει το Μπούσυ.

Ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το Sky News, εργαζόταν ως σεκιούριτι σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, ενώ γείτονες που τον γνώριζαν στην περιοχή του Ένφιλντ τον περιέγραψαν ως «καλό παιδί» και ότι «πάντα φαινόταν φυσιολογικός».

Οι δολοφονίες έχουν προκαλέσει πραγματικό σοκ στη βρετανική κοινωνία, όπου μεν οι μαζικές δολοφονίες είναι σπάνιες, όμως η βία κατά των γυναικών έχει χαρακτηριστεί εθνική απειλή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μια γυναίκα σκοτώνεται από έναν άνδρα κάθε τρεις μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία στις τέσσερις γυναίκες θα βιώσει ενδοοικογενειακή βία στη διάρκεια της ζωής της, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών, Ριμ Αλσαλέμ.

«Η παγιωμένη πατριαρχία σχεδόν σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, σε συνδυασμό με την αύξηση του μισογυνισμού που διαπερνά τον φυσικό και διαδικτυακό κόσμο, αρνείται σε χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια, χωρίς φόβο και βία», σημείωνε η Αλσαλέμ από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της μετά τις δολοφονίες: «Η απώλεια των ζωών 3 γυναικών στο Μπούσυ είναι πραγματικά συγκλονιστική. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους εκείνων που σκοτώθηκαν, καθώς και με την κοινότητα», έγραψε η Κούπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The loss of three women’s lives in Bushey last night is truly shocking. My thoughts are with the family & friends of those who have been killed & with the community.



I am being kept fully updated. I urge people to support @HertsPolice with any information about this case.