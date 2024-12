Mε τον Τραμπ συναντήθηκε ο Όρμπαν στη Φλόριντα – Ο πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επισκέφθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στην ιδιωτική κατοικία του στη Φλόριντα, συνεχίζει την «ειρηνευτική αποστολή του» για την Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Πέτερ Σιγιάρτο.

«Στις ΗΠΑ σήμερα. Το μέλλον είναι σε εξέλιξη! Ένα απόγευμα στο Μαρ-α-Λάγκο» με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ και τον Μάικ Γουόλτς, τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, έγραψε ο Όρμπαν στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες από τη συνάντηση.

USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq