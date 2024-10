Ματίλντε Λορέντσι: Απεβίωσε η 19χρoνη πρωταθλήτρια σκι – Μοιραίο ατύχημα σε προπόνηση

Η νεαρή Ιταλίδα σκιέρ, που συμμετέχει στη Γ’ εθνική της Ιταλίας, κατέβαινε την πίστα Gravand G1 όταν «έχασε την επαφή με τη χιονισμένη επιφάνεια και χτύπησε βίαια το πρόσωπό της στο παγωμένο έδαφος. Εκείνη τη στιγμή, ένα από πέδιλα λύθηκε και η 19χρονη βρέθηκε να κατρακυλά στην πλαγιά κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο Val Senales, στο νότιο Τιρόλο.

Η σκιέρ μεταφέρθηκε διασωληνωμένη με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Bolzano, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Brutta caduta durante un allenamento in #ValSenales per #MatildeLorenzi, giovane promessa dello sci azzurro. E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di #Bolzano pic.twitter.com/uraUAUKtJp