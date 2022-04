Μαρίν Λεπέν: Tο παιχνίδι δεν έχει τελειώσει – Ακολουθούν βουλευτικές εκλογές

Η Μαρίν Λεπέν αναγνώρισε τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ωστόσο το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό που έλαβε. Μιλώντας λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ξεκαθάρισε ότι θα ηγηθεί της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου.

«Θα είμαστε η αντιπολίτευση, καταρχάς για τα θέματα των συντάξεων, της ολιγωρίας της δικαιοσύνης, των μεταναστευτικών κυμάτων. Ο κ. Μακρόν δεν έχει κάνει τίποτα για να εξαφανιστεί επιτέλους αυτή η ψαλίδα που χωρίζει το έθνος μας», είπε.

«Μετά από αυτές τις εκλογές θα γίνουν πολλές πολιτικές ανακατατάξεις. Υπάρχει ένα κόμμα που ήρθε πρώτο, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, γιατί σε λίγες εβδομάδες έχουμε τις βουλευτικές εκλογές. Το σχέδιο του Μακρόν για τη Γαλλία είναι καταστροφικό», είπε και συμπλήρωσε:

«Ενας ισχυρός άνεμος θα μπορούσε να σαρώνει τη χώρα αλλά οι ψηφοφόροι επέλεξαν διαφορετικά. Οι ιδέες μας έφτασαν τελικά στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και μπορούμε να μιλάμε για εκθαμβωτική νίκη. Η θέληση μας ενισχύεται χωρίς να κρατάμε μνησικακία. Η ιστορία χίλιες φoρές έδωσε άδικο σε όσους προέβλεπαν την εξαφάνισή μας. Παρά την ήττα δεν μπορώ να εμποδίσω την ελπίδα», δήλωσε μεταξύ άλλων, η υποψήφια της άκρας δεξιάς.

“It’s all left to play for… we must retain hope”

Marine Le Pen says the projected loss is still a victory for her party and she “will never abandon” the Frenchhttps://t.co/Fl88afupMK pic.twitter.com/bZTpqXkkdk

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 24, 2022