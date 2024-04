Μακελειό στο Σίδνεϊ: Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατίας – Ερευνώνται τα κίνητρα του δράστη

Αποκλείουν οι αρχές το ενδεχόμενο της τρομοκρατίας για το αδιανόητο μακελειό σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ. Ο 40χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έξι ανθρώπους – όλες γυναίκες – και τραυμάτισε άλλους οκτώ – ανάμεσά τους κι ένα βρέφος λίγων μηνών – φαίνεται πως έδρασε μόνος του χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του. Ο δράστης, έπεσε νεκρός από τα πυρά γυναίκας αστυνομικού, όταν προσπάθησε να της επιτεθεί. Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του κτηρίου.

Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει τον δράστη οπλισμένο με μαχαίρι να σκορπίζει τον τρόμο και τον θάνατο μέσα στο γεμάτο με 3.000 πελάτες εμπορικό κέντρο. Φορά μπλούζα αυστραλιανής ομάδας ράγκμπι και κραδαίνει ένα κυνηγετικό μαχαίρι. Πελάτης τον αντιμετωπίζει γενναία πριν εκείνος υποχωρήσει. Ήταν τυχερός, ενώ άλλοι δεν ήταν.

Από τη μανία του, δεν γλύτωσε ούτε ένα μωρό 9 μηνών. Το τραυμάτισε στο στομάχι πριν μαχαιρώσει θανάσιμα την μητέρα του. «Η μητέρα του άρχισε να ουρλιάζει μανιωδώς. Έτρεχε πανικόβλητη. Τελικά πήγε πίσω στο καρότσι, πήρε το μωρό της αγκαλιά και μετά το μόνο που έβλεπα ήταν αίμα» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας. «Κρατούσαμε το μωρό, προσπαθούσαμε να σταματήσουμε την αιμορραγία, πιέζοντας στην πληγή του. Το ίδιο κάναμε και με την μητέρα και φωνάξαμε ασθενοφόρο».

Μέσα σε αυτό το βίαιο σκηνικό, υπήρχαν πελάτες, που αντιμετώπισαν τον δράστη με κολωνάκια οριοθέτησης.

Ένας άλλος μάρτυρας του μακελειού λέει: «Υπήρχε ένας άνδρας που ανέβαινε την κυλιόμενη σκάλα και ένας άλλος άνδρας στην κορυφή της που του πέταξε κάτι για να τον σταματήσει. Είδα τον δράστη να πέφτει και μετά να σηκώνεται και να ανεβαίνει την κυλιόμενη τρέχοντας. Όταν γύρισε, είδα το μαχαίρι, ένα κυνηγετικό μαχαίρι, μήκους περίπου 30 εκατοστών».

Άλλοι έδιναν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα, ενώ οι περισσότεροι είτε οχυρώνονταν σε χώρους του εμπορικού κέντρου, είτε έβγαιναν τρέχοντας από το κτήριο. Τέλος στον εφιάλτη, έβαλε η αστυνομικός, που έσπευσε επί τόπου με δική της πρωτοβουλία, πριν καν φτάσουν ισχυρές δυνάμεις, με συναδέλφους της. Ο κόσμος την καθοδήγησε να εντοπίσει τον δράστη πριν τον εξουδετερώσει.

Αρκετοί γενναίοι πελάτες έτρεξαν πίσω από την γενναία αστυνομικό, άρπαξαν καρέκλες, έκαναν ό,τι μπορούν για να την βοηθήσουν να εξουδετερώσει τον άνδρα ο οποίος έχει ήδη μαχαιρώσει τόσο κόσμο.

«Ο δράστης σε αυτό το στάδιο είχε ήδη φτάσει στον 5ο όροφο. Εκείνη έτρεξε, τον πρόλαβε. Όταν γύρισε και την αντίκρισε, σήκωσε το μαχαίρι. Τον πυροβόλησε και ο άνδρας είναι πλέον νεκρός» δήλωσε ο επιθεωρητής Αστυνομίας της χώρας Άντονι Κουκ.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζι τόνισε: «Σίγουρα είναι ηρωίδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έσωσε ζωές με την δράση της».

Το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής επίθεσης αποκλείστηκε επίσημα, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο 40χρονος δράστης ήταν γνωστός στις Αρχές για άλλους λόγους που δεν διευκρινίστηκαν. Αν και η Αστυνομία απέφυγε να σχολιάσει, τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στο γεγονός ότι εκτός από το μωρό, όλα τα θύματα ήταν γυναίκες.

Το φως της δημοσιότητας είδε και εικόνα του δράστη την ώρα που ανεβαίνει τις κυλιόμενες σκάλες κρατώντας το μαχαίρι.

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθη ανθρώπων να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφταναν στην περιοχή.

