Μακελειό στο Μανχάταν: Βρέθηκε σημείωμα στην τσέπη του δράστη – Τα πιθανά αίτια της επίθεσης

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μετά την αιματηρή επίθεση ενόπλου στο Μανχάταν γύρω στις 6:30 το απόγευμα τοπική ώρα χθες, (1:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος), όταν ένας 27χρονος, κρατώντας ένα ημιαυτόματο όπλο σκόρπισε τον τρόμο, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους. Το μακελειό ερευνάται ακόμα από την αστυνομία, αλλά οι πρώτες πληροφορίες μετά και τον εντοπισμό σημειώματος του δράστη, στρέφονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας αστυνομικός, πατέρας δύο παιδιών, του οποίου η γυναίκα είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί. Υπάρχει και ένας τραυματίας, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά σταθερή.

Ο ουρανοξύστης, στον οποίο σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση, στεγάζει γραφεία τόσο επενδυτικών εταιρειών αλλά και άλλων εταιρειών, καθώς επίσης και τα γραφεία του φορέα του επαγγελματικού πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Σημειώνεται πως ο τρόμος ήταν τέτοιος, που μερικοί εργαζόμενοι που βρισκόντουσαν εντός του κτιρίου, έφραξαν τις πόρτες τους με έπιπλα, προκειμένου να μην τους βρει ο ένοπλος.

Οι αστυνομικές αρχές στη συνέντευξη Τύπου είπαν ότι ο 27χρονος δράστης έδρασε μόνος του και είχε ιστορικό ψυχικών παθήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, έχει βρεθεί ένα σημείωμα στην τσέπη ρούχου που φορούσε ο δράστης. Στο εν λόγω σημείωμα εκφράζονται παράπονα από τον 27χρονο για τον τρόπο αντιμετώπισης μιας ασθένειας, η οποία αφορά κυρίως αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ονομάζεται χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Ο ίδιος έλεγε ότι ίσως να έπασχε από αυτήν την ασθένεια, καθώς στο παρελθόν έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο.

Μένουν όλα αυτά να επιβεβαιωθούν και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την αμερικανική αστυνομία για το ποια ήταν τα αίτια αυτής της επίθεσης.

Security cam footage of the shooter earlier today in Manhattan.



Seems he wasn’t too concerned with following their “common sense” gun laws…#CityLife #manhattan #newyork #urban #decay pic.twitter.com/mex3qCBy4f