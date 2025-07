Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην καρδιά του Μανχάταν, όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη στην Park Avenue και προκάλεσε μακελειό, ανοίγοντας πυρ και σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τρεις πολίτες, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Σέιν Ταμούρα, από τη Νεβάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο AP δύο άτομα που ενημερώθηκαν για την έρευνα.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατούσε τυφέκιο τύπου AR, ένα όπλο ημιαυτόματης λειτουργίας. Φέρεται να ταμπουρώθηκε στον 32ο όροφο του κτηρίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.

At least four people, including a police officer, were killed Monday after a gunman walked into a skyscraper in central Manhattan and opened fire, officials said.



A fifth victim was also in critical condition after being shot, while the gunman apparently took his own life… pic.twitter.com/igjZ2vzPo2 — AFP News Agency (@AFP) July 29, 2025

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι ο Ταμούρα είχε «τεκμηριωμένο ιστορικό ψυχικής υγείας», αλλά τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Εκτός από τα θύματα που σκοτώθηκαν, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, σύμφωνα με το Sky News.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ταυτοποιήθηκε ως ο Ντινταρούλ Ισλάμ. Η κ. Τις δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν παντρεμένος με δύο μικρά αγόρια και η σύζυγός του είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) απέτισε φόρο τιμής σε ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Προστάτευε τους Νεοϋορκέζους από τον κίνδυνο όταν η ζωή του διακόπηκε τραγικά σήμερα.

«Ενωθήκαμε σε προσευχή σε αυτή τη στιγμή ανείπωτου πόνου. Θα τιμούμε για πάντα την κληρονομιά του.»

Police Officer Didarul Islam represented the very best of our department.



He was protecting New Yorkers from danger when his life was tragically cut short today.



We join in prayer during this time of incomprehensible pain. We will forever honor his legacy.#FidelisAdMortem pic.twitter.com/vkBZetsz2N — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2025

Τοπικά τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν σκηνές εκκένωσης, με υπαλλήλους να εγκαταλείπουν το κτίριο με τα χέρια ψηλά. Το κτήριο στεγάζει, μεταξύ άλλων, τα γραφεία των Blackstone, Deutsche Bank, JPMorgan, καθώς και το Γενικό Προξενείο της Ιρλανδίας.

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ενεργή επιχείρηση αντιμετώπισης ενόπλου και κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης εξέδωσε προειδοποίηση για καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, οδικά μπλόκα και πιθανές διακοπές στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Midtown Μανχάταν.

Τέλος, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Dan Bongino, δήλωσε ότι πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να υποστηρίξουν τις τοπικές Αρχές, καθώς το περιστατικό θεωρείται «ενεργή εγκληματική σκηνή».

UPDATE:: PHOTO RELEASED OF THE MANHATTAN ALLEGED SHOOTER DEAD BODY AFTER HIS ATTACK AT 345 PARK AVENUE



The body of now identified 27 year old man whose name Shane Tamura, the behind Monday’s shooting in Manhattan was found on the 33rd floor of 345 Park Avenue with… https://t.co/Y32kJ1oDSM pic.twitter.com/CDgbicWJrH — Chuckyfamous! (@Nem_Famous) July 29, 2025

Πώς εξελίχθηκε η επίθεση

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις είπε ότι τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης έδειχναν τον Ταμούρα να βγαίνει από ένα μαύρο BMW και να περπατά προς το κτίριο κρατώντας ένα τουφέκι M4.

Είπε ότι τα βίντεο έδειχναν τον Ταμούρα να μπαίνει στο λόμπι του κτιρίου, να στρίβει δεξιά και να ανοίγει πυρ εναντίον του αστυνομικού.

«Στη συνέχεια πυροβόλησε μια γυναίκα που είχε καλυφθεί πίσω από μια κολόνα και προχώρησε στο λόμπι, ρίχνοντας πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Προχώρησε προς τους ανελκυστήρες, όπου πυροβόλησε έναν φρουρό ασφαλείας που είχε καλυφθεί πίσω από ένα γραφείο ασφαλείας».

Η κ. Τις είπε ότι ο Ταμούρα κάλεσε τότε έναν ανελκυστήρα, ο οποίος άνοιξε στο λόμπι.

(AFP)

«Μια γυναίκα βγήκε από τον ανελκυστήρα και αυτός την άφησε να περάσει δίπλα του χωρίς να της κάνει κακό», πρόσθεσε.

«Ανέβηκε στον 33ο όροφο… και άρχισε να περπατά στον όροφο πυροβολώντας. Ένα άτομο χτυπήθηκε και σκοτώθηκε σε αυτόν τον όροφο», συνέχισε.

Η κ. Τις είπε ότι ο Ταμούρα στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα τον εαυτό του στο στήθος. Πρόσθεσε ότι τα φάρμακα που είχαν συνταγογραφηθεί στον Ταμούρα βρέθηκαν αργότερα στο BMW που οδηγούσε.

Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters, Sky News

