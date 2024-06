Μακελειό με 19 νεκρούς – Σοκαριστικές εικόνες από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Νταγκεστάν

Σε μία συντονισμένη επίθεση, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον συναγωγής, δύο ορθόδοξων εκκλησιών και ενός αστυνομικού τμήματος, σκορπώντας το θάνατο στο Νταγκεστάν. Οι νεότερες πληροφορίες μιλούν για 19 νεκρούς εκ των οποίων πολίτες, αστυνομικοί, καθώς και ο ιερέας του ενός ναού. Χάος επικράτησε αμέσως μετά τις επιθέσεις, με τους πολίτες να τρέχουν αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος για να προφυλαχθούν. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη την ώρα που οι τοπικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους εμπνευστές αυτής της επίθεσης.

Ένοπλοι με μαύρα ρούχα ανοίγουν πυρ και πυροβολούν αδιακρίτως σε δρόμο στη Μαχατσκάλα στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν σκορπώντας τον θάνατο. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη επικράτησε χάος με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο της επίθεσης.

(The National Antiterrorism Committee via AP)

Η συντονισμένη τρομοκρατική επίθεση με στόχο μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα αστυνομικό τμήμα αφήνει πίσω της τουλάχιστον 15 νεκρούς αστυνομικούς αλλά και τον 66 ετών αρχιερέα Νικολάι Κοτέλνικοφ που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα δολοφονήθηκε βάναυσα.

Please pray for the family of Father Nikolai Kotelnikov.

His life was taken by Islamic terrorists today in backward Dagestan ✝️🙏🇷🇺 pic.twitter.com/VXTHTpPk5B — Paul Golding (@GoldingBF) June 23, 2024

Συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 πολίτες, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε «τρομοκρατικές» επιθέσεις στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, και 5 δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

(The Telegram Channel of the head of Dagestan Republic of Russia via AP)

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers



According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people.



The publication "112" writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2024

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας, πέντε άτομα «εξουδετερώθηκαν», προσθέτει. Αυτοί «ταυτοποιήθηκαν», καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

🇷🇺🏴‍☠️Chronology of terrorist attacks on churches, synagogues and police in Dagestan.



▪️At 17:55, militants simultaneously threw incendiary devices at a synagogue and an Orthodox church in Derbent. Then they immediately opened fire on the police and security guards guarding them.… pic.twitter.com/tb0oQGUxJV — Zlatti71 (@Zlatti_71) June 24, 2024

Στην πόλη Ντέρμπεντ, όπου υπάρχει από αιώνες εβραϊκή κοινότητα οι τρομοκράτες μετά την επίθεση βάζουν φωτιά στην συναγωγή η οποία μάλιστα ήταν στην λίστα με τα μνημεία που προστατεύονται από την Unesco.

(The Telegram Channel of the head of Dagestan Republic of Russia via AP)

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Twitter

