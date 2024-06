Τουλάχιστον 16 νεκροί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν – Καμία ανάληψη ευθύνης

Aποτροπιασμό προκαλεί ο τελικός απολογισμός από του αιματοκύλισμα ενόπλων οι οποίοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

🚨 Terrorists slit throat of 66-year-old Father Nikolai Kotelnikov inside Derbent Church in Dagestan, Russia 5 police officers, 9 others killed in attack on church & synagogue #Islamaphobia pic.twitter.com/6bn1gxgmX6

«Είναι μια τραγική ημέρα για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Σεργκέι Μέλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

BREAKING: 🇷🇺 Terrorist attack against Orthodox Church & Jewish Synagogue in #Russia Dagestan region. After deadly terror attack in starting of this Year now this. pic.twitter.com/T0i2ffKzvi

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο Νταγκεστάν. «Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο Μέλικοφ, χωρίς όμως να διευκρινίσει περαιτέρω.

The terrorists in Dagestan were armed with carbines based on the AR-15 and AKS-74U (or also a carbine based on it)



Footage from eyewitnesses shows some attackers firing while others searched a police car. pic.twitter.com/DTydCYLdsf