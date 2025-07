Τραμπ στο BBC: Είμαι απογοητευμένος αλλά δεν έχω τελειώσει με τον Πούτιν

Λίγες ώρες από τις εξαγγελίες του για το Ουκρανικό που περιλαμβάνουν αποστολή Patriot αλλά και τελεσίγραφο 50 ημερών στον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε 20λεπτη τηλεφωνική συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο BBC, επαναλαμβάνοντας:

«Είμαι απογοητευμένος με τον Πούτιν, αλλά δεν έχω τελειώσει». Ερωτηθείς για το πώς θα πείσει τον Πούτιν να «σταματήσει την αιματοχυσία», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Θα κάνουμε μια υπέροχη συζήτηση. Θα πω κι εγώ θα πω ότι είμαστε κοντά στη διευθέτηση ενώ εκείνος στη συνέχεια θα γκρεμίσει ένα κτίριο στο Κίεβο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην κοινή αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ, το οποίοπαλαιότερα χαρακτήριζε ξεπερασμένο. «Νομίζω ότι γίνεται τώρα το αντίθετο επειδή η συμμαχία πληρώνει τους δικούς της λογαριασμούς», είπε σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες και πρόσθεσε ότι η συλλογική άμυνα σημαίνει ότι οι μικρότερες χώρες μπορούν να αμυνθούν έναντι των μεγαλύτερων.

