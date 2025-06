Λος Άντζελες: Αστυνομικός πυροβόλησε με πλαστική σφαίρα φωτογράφο στο κεφάλι (video)

Η αστυνομία της Καλιφόρνιας πυροβόλησε στο κεφάλι με πλαστική σφαίρα έναν φωτογράφο της New York Post κατά τη διάρκεια βίαιης διαδήλωσης στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής.

Ο Toby Canham, ο οποίος βρισκόταν σε αποστολή και στεκόταν ακριβώς δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 101 σε υπερυψωμένο επίπεδο, βιντεοσκοπούσε το χάος μεταξύ αστυνομικών και ταραξιών, όταν ένας αστυνομικός της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας (CHP) έστρεψε ξαφνικά το όπλο του προς το μέρος του και πυροβόλησε από απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Ο 59χρονος Canham δέχτηκε χτύπημα στο μέτωπο και έπεσε γρήγορα στο έδαφος, σύμφωνα με το υλικό που κατέγραψε. Ο βετεράνος φωτογράφος, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό και έχει την έδρα του στο Λος Άντζελες, πέρασε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο με πόνο στον αυχένα. Έμεινε με μια τεράστια μελανιά στο μέτωπό του.

«Όταν με χτύπησαν, απ’ ό,τι θυμάμαι καλύτερα, απλά τραβούσα με τις κάμερες μου και μετά με πυροβόλησαν», δήλωσε ο Canham.

«Εκεί που χτυπήθηκα, ήμουν ο μόνος άνθρωπος που έβλεπε τον αυτοκινητόδρομο. Δεν ήμουν περικυκλωμένος, οπότε ήμουν εύκολος στόχος».

WATCH: The LAPD sh**ts a New York Post photographer in the head with a rubber bullet during the anti-ICE riots Sunday night.



Toby Canham: “F*ck, f*ck, I just got shot in the head!”



Canham was admitted to the hospital for whiplash and neck pain and left with a giant bruise on… pic.twitter.com/rQwHMXa45Q