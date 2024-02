Λωρίδα της Γάζας – ΟΗΕ: Κερδίζει έδαφος το σχέδιο χερσαίας επίθεσης στη Ράφα εν όψει νέου διπλωματικού αδιεξόδου

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει σήμερα καταστροφική στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, στοιβαγμένοι στη Ράφα, απειλούνται καθώς επίκειται ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, στη στιγμή που προβάλλει η ισχυρή πιθανότητα νέου αδιεξόδου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που θα εξετάσει σχέδιο απόφασης στο οποίο προβάλλεται το αίτημα να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), στη Ράφα βρίσκονται σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, ο μισός και πλέον πληθυσμός του θυλάκου (2,4 εκατ.). Ο αριθμός τους εξαπλασιάστηκε από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου καθώς προσέφευγαν σε αυτή εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Palestinians risked their lives attempting to get aid in Gaza City, as Israeli forces opened fire on the starving crowd gathered in hopes of receiving aid parcels to feed themselves and their families ⤵️ pic.twitter.com/FBkftx3q15