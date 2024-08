Λονδίνο: Φωτιά στο Somerset House

Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν λόγω της πυρκαγιάς στο Somerset House στο

κεντρικό Λονδίνο το μεσημέρι του Σαββάτου (17/8), ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το Somerset House, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τάμεση, χρονολογείται από το 1547. Υπήρξε βασιλικό παλάτι και πλέον είναι ένα πολιτιστικό κέντρο.

«Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

