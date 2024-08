Λονδίνο: Έσβησε η φωτιά στο Somerset House – Πώς σώθηκαν τα έργα του Μονέ και του Βαν Γκογκ

Περισσότεροι από 125 πυροσβέστες εργάστηκαν για να σβήσουν μια φωτιά στο Somerset House, έναν μεγάλο χώρο τέχνης στο κεντρικό Λονδίνο που φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα των Μονέ, Σεζάν και Βαν Γκογκ.

Πυκνοί καπνοί και φλόγες που έβγαιναν από την ταράτσα το μεσημέρι έσβησαν λίγες ώρες αργότερα, καθώς οι πυροσβέστες έδρασαν άμεσα. Σε βίντεο φαίνεται ότι οι φλόγες προκάλεσαν μια τρύπα στην οροφή του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Τάμεση. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Ten fire engines and around 70 firefighters are responding to a fire at #SomersetHouse on the Strand in London…🔥pic.twitter.com/EwoqrIcXwZ