Live – Εκλογές ΗΠΑ: Η «μητέρα των μαχών» – Όλες οι εξελίξεις στο ΕΡΤΝews

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφίζουν σήμερα για να αποφασίσουν ποια/ποιος, η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι η νέα/ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται σε τεταμένο κλίμα, με ιστορικά διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, από τις μεσοδυτικές πολιτείες έως τις ακτές της Φλόριντα, μεγάλες ουρές ψηφοφόρων έχουν σχηματιστεί στα πεζοδρόμια αυτήν την ιστορική ημέρα.

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Κέντρο Επισκεπτών του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, ο οποίος «μύριζε καύσιμα, είχε έναν πυρσό και ένα πιστόλι φωτοβολίδων», δήλωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Συγκεκριμένα, ένας αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο CNN ότι ο άνδρας περνούσε από τον κανονικό έλεγχο ασφαλείας και οι αστυνομικοί είδαν το πιστόλι φωτοβολίδας και τον πυρσό. Ο άνδρας είχε επίσης δύο δοχεία που, όταν τα άνοιξε η USCP, μύριζαν βενζίνη, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, το FBI προειδοποίησε σήμερα σχετικά με δύο νέα ψευδή βίντεο που επικαλούνται δήθεν τρομοκρατικές απειλές και εκλογική νοθεία, στην τελευταία μιας σειράς προσπαθειών παραπληροφόρησης που αξιωματούχοι περιμένουν ότι θα ενταθεί κατά την σημερινή εκλογική διαδικασία.

Σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος, που θα μπορεί να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της μεγαλύτερης δύναμης παγκοσμίως, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες «να ανοίξουν το επόμενο κεφάλαιο της μεγαλύτερης ιστορίας που έχει ποτέ ειπωθεί».

«Ψηφίζουμε, διότι αγαπάμε τη χώρα μας και πιστεύουμε στις υποσχέσεις της Αμερικής», έγραψε η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος. Επιπλέον, έγραψε σήμερα στον λογαριασμό της στο Χ, απευθυνόμενη στους πολίτες ότι «σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία σας να προκαλέσετε έναν αντίκτυπο σε αυτές τις εκλογές».

Αξιωματούχος της προεκλογικής εκστρατείας του Χάρις αναφέρει ότι από τις 11 π.μ. ώρα Ελλάδας, σήμερα το πρωί, περισσότεροι από 100.000 πόρτες έχουν ειδοποιηθεί από στελέχη και εθελοντές της εκστρατείας σε όλη την πολιτεία της Πενσυλβάνια.

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις πραγματοποίησε την τελευταία της συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια το βράδυ της Δευτέρας, και παρόλο που μπορεί να μην είναι στο μονοπάτι την Τρίτη, η προεκλογική της εκστρατεία προωθείται επί τόπου, λέει ένας σύμβουλος της Χάρις στο CNN.

Ο Φάνης Παπαθανασίου μετέδωσε από την Ουάσινγκτον ότι επικρατεί αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Καμάλα Χάρις και ότι συνεργάτες της επισημαίνουν ότι υπάρχει μια δυναμική νίκης ιδιαίτερα στις επίμαχες πολιτείες.« Δεν κρύβουν όμως την ανησυχία τους και είναι έτοιμοι, όπως λένε συνεργάτες της Καμάλα Χάρις, για μια μακρά νύχτα, ενδεχομένως και για ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα κριθεί αύριο, ούτε ακόμη στις επόμενες ημέρες. Γι’ αυτό λοιπόν, λένε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί υπομονή, καθώς ο μηχανισμός της προσπαθεί με δικηγόρους και άλλα στελέχη να ετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα και να υπάρξουν προσφυγές για επανακαταμέτρηση. Ο μηχανισμός της την ίδια ώρα προσπαθεί να κινητοποιήσει μέχρι την τελευταία στιγμή, ιδιαίτερα τις ηλικιακές ομάδες 18 – 24, αλλά και τους νεαρούς μαύρους άνδρες και τις γυναίκες καθώς γνωρίζουν όλοι ότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στις επίμαχες πολιτείες» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός, που έκανε μια θεαματική πολιτική επιστροφή αφότου καταδικάστηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη, δημοσίευσε ένα βίντεο που ξεκινούσε με μια κουρελιασμένη σημαία των ΗΠΑ, με πλάνα από μετανάστες να κατακλύζουν τα σύνορα ή με ένοπλους εγκληματίες, σε αντίθεση με εργάτες, αστυνομικούς ή συμμετέχοντες στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

«Σας ζητάμε να αποδεχθείτε την κατάσταση όπως έχει. Και αναρωτιόμαστε εάν η Αμερική μπορεί να επιστρέψει. Μπορούμε (να το κάνουμε)», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός. «Όταν πέφτουμε, δεν μένουμε κάτω, σηκωνόμαστε και μαχόμαστε», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν παρά τις μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα.

«Ο εκλογικός ενθουσιασμός είναι στα ύψη!», έγραψε στο Χ. «Αυτό σημαίνει πως οι ουρές θα είναι μεγάλες! Θέλω να καταθέσετε την ψήφο σας ανεξαρτήτως του πόση ώρα θα χρειαστεί. Παραμείνετε στην ουρά!».

«Οι ριζοσπαστικοί κομμουνιστές Δημοκρατικοί θέλουν να τα μαζέψετε και να πάτε σπίτια σας», συμπλήρωσε.

Ο πρώην πρόεδρος θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των εκλογών με μια μικρή ομάδα που περιλαμβάνει την οικογένεια και τους φίλους του στο θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, δήλωσαν στο CNN πηγές.

«Η ψήφος σας θα μας οδηγήσει στο μεγαλείο. Η ψήφος σας θα εξαπολύσει μια νέα χρυσή εποχή! Η ψήφος σας θα κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά! Μεγαλύτερη από ποτέ! Ψηφίστε Τραμπ!» γράφει στην τελευταία του ανάρτηση στο Χ.

Your vote will lead us to Greatness.



Your vote will unleash a new GOLDEN AGE!



Your vote will MAKE AMERICA GREAT AGAIN! GREATER THAN EVER BEFORE!



VOTE TRUMP!#VotedForTrump #Election2024 pic.twitter.com/L4KGAUA7KQ