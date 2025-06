Live Blog: Το Ιράν έπληξε με πυραύλους την αμερικάνικη βάση στο Κατάρ – Με λήξη συναγερμού απαντά ο Τραμπ

Επιχείρηση αντιποίνων στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο, εξαπέλυσε το Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης «Αναγγελία της Νίκης» κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση Αλ Ουέιντ του Κατάρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με μια «καταστροφική και πανίσχυρη» πυραυλική επίθεση.

Στην ίδια ανακοίνωση η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία επίθεση στο έδαφος του Ιράν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είναι «μια μεγάλη αδυναμία και αγκάθι στο πλευρό του πολεμοχαρούς καθεστώτος των ΗΠΑ» και όχι ατού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι έξι έπληξαν την αμερικανική βάση με έξι πυραύλους.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς την αμερικανική βάση στο Κατάρ.

A video released by Iranian media purportedly shows the moment Iranian missiles were fired toward US forces in Qatar. pic.twitter.com/pK86tILqVU

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP. Ταυτόχρονα σύμφωνα με όσα ανέφεραν στρατιωτικές πηγές στο Reuters, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στη βάση Αΐν Αλ Άσαντ στο Ιράκ.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν πολλούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κατάρ και το Ιράκ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο CNN, δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως ανέφερε ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ιράν εκτόξευσε έξι πυραύλους

προς τις αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ.

Το Axios είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον των αμερικανικών βάσεων στο πλαίσιο των αντιποίνων της Τεχεράνης μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν συντόνιζε εκ των προτέρων τα χτυπήματά του στις αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ με Καταριανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις Ιρανούς αξιωματούχους κάτι που φέρεται να οδήγησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Το Ιράν επιθυμούσε να προβεί σε συμβολικά αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις την Κυριακή, αλλά επεδίωκε επίσης να διασφαλίσει ότι και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν εύκολα να αποκλιμακώσουν, παρόμοια με την περίπτωση του 2020, όταν το Ιράν ειδοποίησε το Ιράκ πριν εκτοξεύσει πυραύλους σε αμερικανική βάση στο Ιράκ ως απάντηση στη δολοφονία του κορυφαίου Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολαϊμανί, ανέφεραν ακόμα οι αξιωματούχοι.

Επίσης το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω δύο διπλωματικών διαύλων, αρκετές ώρες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε στο Κατάρ, σύμφωνα με μια υψηλόβαθμη περιφερειακή πηγή. Η Τεχεράνη είχε επίσης ενημερώσει και την Ντόχα για τις προθέσεις της.

Την πληροφορία ότι η αμερικανική κυβέρνηση ήταν ενήμερη για την επίθεση του Ιράν στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ επιβεβαίωσε και ένας δημοσιογράφος του Axios στην πλατφόρμα Χ.

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν εντοπίστηκε καμία ιρανική επίθεση σε καμία αμερικανική στρατιωτική βάση εκτός από το Κατάρ.

Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, προσέθεσε.

Επίσης, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στην επίθεση του Ιράν εναντίον της αεροπορικής βάσης.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η ιρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Παράλληλα και το Μπαχρέιν, το Ιράκ αλλά και το Κουβέιτ έκλεισαν «προσωρινά» τον εναέριο χώρο του μετά την επίθεση του Ιράν στην αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε «πολύ αδύναμη» την ιρανική απάντηση, η οποία έπληξε την αμερικανική βάση στο Κατάρ.

«Το Ιράν απάντησε επίσημα στην εξολόθρευση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων από εμάς με μια πολύ αδύναμη απάντηση, την οποία περιμέναμε και την αντιμετωπίσαμε πολύ αποτελεσματικά», ανέφερε.

Ο ίδιος ευχαρίστησε την Τεχεράνη επειδή προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για τα επικείμενα πλήγματα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εκτοξεύτηκαν 14 πύραυλοι, εκ των οποίων οι 13 καταρρίφθηκαν και ένας «αφέθηκε» επειδή κατευθυνόταν σε περιοχή όπου δεν απειλούσε τίποτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στην ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι δεν υπήρξε κανένα θύμα, ούτε Αμερικανοί ούτε Καταριανοί και δεν σημειώθηκε σχεδόν καμία ζημιά.

«Θέλω να ευχαριστήσω το Ιράν επειδή μας ενημέρωσε εγκαίρως» και έτσι δεν χάθηκε καμία ζωή και κανείς δεν τραυματίστηκε, υπογράμμισε.

«Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω μίσος», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ίσως τώρα το Ιράν μπορεί να προχωρήσει με ειρήνη και αρμονία στην περιοχή».

«Θα ενθαρρύνω με ενθουσιασμό το Ισραήλ να πράξει το ίδιο», τόνισε.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τον εμίρη του Κατάρ «για όλα όσα έκανε» για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε στο X ότι το Ιράν δεν έβλαψε κανέναν – και δεν θα δεχτεί επίθεση «από κανέναν σε καμία περίπτωση».

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ λέει ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει στην επιθετικότητα κανενός και ότι αυτή είναι η «λογική» του ιρανικού έθνους.

Την ίδια ώρα, η επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε γενικό σχέδιο για την αναστολή της συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση και τη χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κράτους του Κατάρ, του εναέριου χώρου του, του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Παράλληλα διαμήνυσε ότι «το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει άμεσα με τρόπο αντίστοιχο με τη φύση και την κλίμακα αυτής της θρασύτατης επιθετικότητας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, η αεράμυνα της χώρας απέτρεψε με επιτυχία την επίθεση και αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και υπογραμμίζει ότι δεν προέκυψαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες από την επίθεση.

«Το Κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα την επίθεση που στόχευσε την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης. Θεωρούμε ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κράτους του Κατάρ, του εναέριου χώρου του, του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επιβεβαιώνουμε ότι το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει άμεσα με τρόπο αντίστοιχο με τη φύση και την κλίμακα αυτής της θρασύτατης επιθετικότητας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η αεράμυνα του Κατάρ απέτρεψε με επιτυχία την επίθεση και αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους. Λεπτομερής ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης θα εκδοθεί αργότερα από το υπουργείο Άμυνας.

Τονίζουμε επίσης ότι η συνέχιση τέτοιων κλιμακούμενων στρατιωτικών ενεργειών θα υπονομεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, σύροντάς την σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ζητούμε την άμεση παύση όλων των στρατιωτικών ενεργειών και την σοβαρή επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στον διάλογο.

Επιπλέον, το Κράτος του Κατάρ ήταν μια από τις πρώτες χώρες που προειδοποίησε για τους κινδύνους της ισραηλινής κλιμάκωσης στην περιοχή. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να δοθεί προτεραιότητα στις διπλωματικές λύσεις και έχουμε τονίσει τη σημασία της καλής γειτονίας και της αποφυγής της κλιμάκωσης.

Επαναβεβαιώνουμε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστούν οι τρέχουσες κρίσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής και η ειρήνη των λαών της.

Η βάση είχε εκκενωθεί νωρίτερα, ακολουθώντας τα καθιερωμένα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης, δεδομένων των εντάσεων στην περιοχή. Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού στη βάση, συμπεριλαμβανομένων των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, των φιλικών δυνάμεων και άλλων. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν προέκυψαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες από την επίθεση».

