Λίβανος: Τουλάχιστον 14 τραυματίες από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ναμπατίγια

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Ναμπατίγια, μια μεγάλη πόλη στο νότιο Λίβανο, τραυμάτισε 14 άτομα σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ένα δεύτερο πλήγμα σε κοντινή περιοχή. Σύμφωνα με τις πηγές η πρώτη επιδρομή είχε στόχο ένα όχημα φορτωμένο με όπλα, ενώ ο στόχος του δεύτερου ήταν ακόμη ασαφής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι στόχος ήταν φορτηγό και άλλα οχήματα που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τη μεταφορά όπλων. Ύστερα από παρακολούθηση, «το φορτηγό και τα οχήματα επλήγησαν (…) κατά τη μεταφορά των όπλων», αναφέρει η ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε ότι «drone του ισραηλινού εχθρού» έπληξε με κατευθυνόμενο πύραυλο ένα φορτηγό που μετέφερε λαχανικά κοντά στην πόλη Ναμπατίγια, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με το Ισραήλ.

