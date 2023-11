Λιμάνι Οδησσού: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο

Ρωσικός πύραυλος έπληξε (8/11) σήμερα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Russians have hit a commercial cargo ship with national flag of Liberia as it headed into the port of Odesa with a cruise missile.



Captain dead, 3 crew members injured. pic.twitter.com/q3mIdVd89N