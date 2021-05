Κυρώσεις για Λευκορωσία στο τραπέζι των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ — Μόσχα: Δυτική υστερία

Με σκληρή γλώσσα 6 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ των οποίων Γαλλία, Βρετανία και Ηνωμένες πολιτείες καταγγέλλουν την παράνομη εκτροπή του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ και ζητούν τη διερεύνηση του περιστατικού από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Την ίδια στιγμή, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, εμφανίζεται ειρωνικός απέναντι στη διεθνή κοινότητα, προτείνοντας μέχρι και η Σύνοδος Μπάιντεν-Πούτιν να γίνει στη Λευκορωσία. Η Μόσχα επικρίνει τη Δύση για “ξέσπασμα υστερίας και παντελή έλλειψη ακεραιότητας”, ενώ την Παρασκευή ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λευκορώσο ομόλογό του, στο Κρεμλίνο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν ήδη ποια τμήματα της οικονομίας της Λευκορωσίας θα στοχοποιήσουν με κυρώσεις ύστερα από την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μινσκ και τη σύλληψη αντιφρονούντος δημοσιογράφου, Ρομάν Προτάσεβιτς καθώς και της φίλης του.

«Η πειρατεία του αεροσκάφους και η σύλληψη των δύο επιβατών είναι απολύτως απαράδεκτη και θα αρχίσουμε να συζητάμε την εφαρμογή των κυρώσεων σε τομείς και στην οικονομία», δήλωσε ο Ζοσέπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους πριν από ανεπίσημη συνεδρίαση στη Λισαβόνα.

Οι προτεινόμενες οικονομικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκορωσία θα πλήξουν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές της χώρας, όπως είπε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας σε δημοσιογράφους στη Λισαβόνα.

Επικοινωνία με τον πατέρα του Ρομάν Προτασέβιτς, Ντμίτρι, είχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Μόλις κάλεσα τον Nτμίτρι Προτασέβιτς για να εκφράσω την απόλυτη αλληλεγγύη της ΕΕ με στην οικογένεια Προτασέβιτς και τη βαθιά μου συμπάθεια ως πατέρας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ και προσέθεσε: «Επαναλαμβάνω την έκκληση της ΕΕ στις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τον γιο του Ρομάν, τη Σοφία Σαπέγκα καθώς και όλους τους πολιτικούς κρατουμένους».

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU's fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.



I reiterate the EU’s call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync

— Charles Michel (@eucopresident) May 26, 2021