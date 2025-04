Κρίση υπερποινικοποίησης στην Ινδία – Κραυγαλέες ασυνέπειες εγκλήματος και τιμωρίας

Η Ινδία είναι η χώρα όπου μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί ποινικά εάν δέσει ένα ζώο στο δρόμο, εάν παίζει με χαρταετό με τρόπο που προκαλεί ανησυχία, εάν δεν υπακούσει σε διαταγή παρακολούθησης στο σχολείο ή εάν προσφέρει ένα μπιμπερό σε μια μητέρα που δεν μπορεί να θηλάσει. Επίσης στην Ινδία, 301 εγκλήματα μπορούν να επιφέρουν τη θανατική ποινή, αναφέρει το BBC.

Στην Ινδία, από τους 882 ομοσπονδιακούς νόμους που ισχύουν, οι 370 περιέχουν ποινικές διατάξεις – μαζί ποινικοποιούν 7.305 πράξεις και παραλείψεις.

Αυτά κυμαίνονται από το παράλογο έως το σοβαρό: όπως το να μην δίνετε προειδοποίηση ένα μήνα πριν παραιτηθείτε από τη δουλειά σας ή το να μην βγάζετε έξω αρκετά τον σκύλο σας, έως εγκλήματα όπως η παράνομη οπλοκατοχή, ο φόνος και η σεξουαλική επίθεση.

Το Vidhi Center for Legal Policy που εδρεύει στο Δελχί το αποκαλεί «Κρίση υπερποινικοποίησης της Ινδίας».

Σε μια νέα έκθεση του The State of the System με τίτλο Understanding the Scale of Crime and Punishment in India, ο οργανισμός δημιούργησε την πρώτη ολοκληρωμένη βάση δεδομένων εγκλημάτων της χώρας, χαρτογραφώντας τον βαθμό εγκληματικότητας σε 370 ομοσπονδιακούς νόμους.

Η έκθεση υπογραμμίζει τη συνήθεια της Ινδίας να καταφεύγει στο ποινικό δίκαιο για να επιλύσει σχεδόν οτιδήποτε – ακόμη και εγκόσμια ζητήματα. Η έκθεση σημειώνει ότι πολλοί νόμοι ποινικοποιούν «τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες».

Για παράδειγμα, μπορεί να κατηγορηθείτε ότι δέσατε την κατσίκα σας σε δημόσιο δρόμο, ότι επισκευάσατε μια βρύση που είχε διαρροή χωρίς άδεια ή ότι δεν αναφέρατε το όνομα του ιδιοκτήτη ενός κτιρίου όταν σας ζητηθεί.

Έπειτα, υπάρχουν τα πραγματικά σκοτεινά εγκλήματα – όπως ένας γονέας που αγνοεί μια εντολή φοίτησης στο σχολείο, κάνει αίτηση για άδεια οδήγησης που έχει ανασταλεί ή ρίχνει σκουπίδια σε έναν ζωολογικό κήπο. Βασικά, υπάρχει μια ποινική κύρωση που περιμένει σε κάθε γωνιά της καθημερινής ζωής.

Η προώθηση υποκατάστατων γάλακτος για βρέφη ή μπιμπερό σε έγκυος γυναίκες ή μητέρες μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και τριών ετών ή πρόστιμο 5.000 ρουπιών. Η κύρωση είχε σκοπό να περιορίσει το επιθετικό μάρκετινγκ από εταιρείες φόρμουλας, αλλά ο νόμος ισχύει και για ιδιώτες, γεγονός που την καθιστά αμφιλεγόμενη.



Η φυλάκιση είναι η συνήθης ποινή στην Ινδία – το 73% των εγκλημάτων τιμωρείται με φυλάκιση από μία ημέρα έως 20 χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από 250 εγκλήματα σε 117 νόμους τιμωρούν τις καθυστερήσεις στην κατάθεση εγγράφων – από δηλώσεις φόρου περιουσίας και περιουσίας έως δηλώσεις δωρεάς.



Περίπου 124 αδικήματα σε 80 νόμους ποινικοποιούν την παρεμπόδιση ενός δημόσιου λειτουργού, συχνά χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια ποια είναι η αιτία της «παρακώλυσης».

Ακόμη και η θανατική ποινή δεν αποκλείεται – όχι μόνο για φόνο ή εξέγερση, αλλά και για ζημιά σε αγωγό πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή για φρουρό που πιάστηκε να κοιμάται εν ώρα υπηρεσίας. Συνολικά, στην Ινδία, 301 εγκλήματα μπορεί να σου στοιχίσουν τη ζωή.

Από τις 7.305 παραβάσεις που προβλέπονται από τους κεντρικούς νόμους, σχεδόν το 80% συνοδεύεται από πρόστιμα – από δύο ρουπίες έως 50 εκατομμύρια ρουπίες.

Αυτή η «υπερβολική χρήση του ποινικού δικαίου όχι μόνο διαταράσσει την καθημερινή ζωή των απλών πολιτών, αλλά δημιουργεί επίσης σημαντικά εμπόδια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες», αναφέρει η έκθεση.

Οι επιχειρήσεις στην Ινδία αντιμετωπίζουν έναν λαβύρινθο κανονισμών, αλλά η χρήση του ποινικού δικαίου ως προεπιλεγμένης λύσης για τη μη συμμόρφωση είναι υπερβολική, δυσανάλογη και συχνά αντιπαραγωγική, λένε οι ειδικοί.

Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για κάποιες κραυγαλέες ασυνέπειες όσον αφορά τα εγκλήματα και τις τιμωρίες.

Η εξέγερση – χρήση βίας κατά τη διάρκεια μιας παράνομης συγκέντρωσης – τιμωρείται με φυλάκιση έως και δύο ετών. Ταυτόχρονα, η ψευδής αναφορά γέννησης ή θανάτου για επίσημα αρχεία μπορεί να οδηγήσει σε τρία χρόνια φυλάκιση.

Η ειρωνεία της μοίρας; Η δημόσια βία τιμωρείται ελαφρύτερα από ένα ψέμα στα χαρτιά.

Ακόμη πιο περίεργο: εγκλήματα πολύ διαφορετικής βαρύτητας τιμωρούνται με την ίδια ποινή – όπως η άσκηση ομοιοπαθητικής χωρίς άδεια, η παραβίαση του κόκκινου φαναριού ή ο εξαναγκασμός ενός ατόμου να εργαστεί – όλα τιμωρούνται με ένα χρόνο.

Ο υψηλός αριθμός εγκλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τις επιχειρήσεις δείχνει πόσο πολύ το κράτος βασίζεται στην ποινικοποίηση για να επιβάλει τη συμμόρφωση με το νόμο, αναφέρει η έκθεση.

Πάνω από 34 εκατομμύρια ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν στα ινδικά δικαστήρια, το 72% των οποίων έχουν κολλήσει για περισσότερο από ένα χρόνο. Οι φυλακές είναι υπερπλήρες, λειτουργούν με δυναμικότητα 131%, ενώ τα δικαστήρια και οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν χρόνιες ελλείψεις προσωπικού.

Ακόμη και οι μηχανισμοί διατήρησης της δημόσιας τάξης είναι στα όρια τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η Ινδία είχε μόνο 154 αστυνομικούς ανά 100.000 πληθυσμού – πολύ κάτω από τον επιτρεπόμενο αριθμό των 195. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν 581.000 κενές θέσεις έναντι εγκεκριμένου αριθμού 2,72 εκατομμυρίων.

Οι αρχές λένε ότι σκοπεύουν να εξαλείψουν τις ποινικές κυρώσεις από περισσότερες από 100 νομικές διατάξεις – επιπλέον των 180 που έχουν ήδη καταργηθεί έως το 2023. Δεν πρόκειται μόνο για τη νομική καθαριότητα. είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε πώς ο νόμος μεταχειρίζεται τους ανθρώπους. Λιγότερος φόβος, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Λιγότεροι ύποπτοι, περισσότεροι πολίτες.

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: BBC

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS ΔίκαιοέγκλημαΙνδίανόμοςτιμωρίαυπερποινικοποίηση