Το ύστατο χαίρε στον Πρίγκιπα Φίλιππο – Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ

«Αντίο αγάπη μου». Το ύστατο χαίρε, στον αγαπημένο σύζυγο της θα πει σήμερα η βασίλισσα Ελισάβετ, στον άνθρωπο που για περισσότερο από 70 χρόνια ήταν το «ακλόνητο στήριγμα της», «το πιο λαμπρό διαμάντι του στέμματος της». Το Παλάτι χθες δημοσίευσε ακόμα μια φωτογραφία τους στα Χάιλαντς στην Σκωτία το 2003, που δείχνει πώς η Βασίλισσα θα ήθελε να θυμάται τον σύζυγό της, να χαμόγελα χαλαρώνοντας στον ήλιο.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.

📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB

