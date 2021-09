ΗΠΑ: Θα χαλαρώσουν από τον Νοέμβριο τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε εμβολιασμένους αλλοδαπούς

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χαλαρώσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για αλλοδαπούς επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος.

Όπως αναφέρει το CNBC, ξένοι που επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δείξουν αποδείξεις εμβολιασμού και ένα αρνητικό τεστ Covid που θα έχει ληφθεί εντός τριών ημερών από την αναχώρησή τους, δήλωσε ο Jeff Zients, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών αντιμετώπισης της Covid στον Λευκό Οίκο.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές Νοεμβρίου, κάτι που αναμένει ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών να δώσει ώθηση στις κρατήσεις διακοπών.

Νωρίτερα το Politico έκανε αναφορά σε ανάρτηση του Σταύρου Λαμπρινίδη, πρέσβη της ΕΕ στην Ουάσιγκτον, που εξέφραζε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν σύντομα θετικές ανακοινώσεις.

Together with my EU Member State colleagues, we have been working diligently to lift the #travelban on Europeans. Hope there’ll be a positive announcement soon.

— Ambassador Stavros Lambrinidis 🇪🇺 (@EUAmbUS) September 20, 2021