Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης: Συγχαρητήρια στον Θεόδωρο Ρουσόπουλο για την εκλογή του

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ανήρτησε στο X συγχαρητήριο μήνυμα στον «Θεόδωρο Ρουσόπουλο από την Ελλάδα, ο οποίος μόλις εξελέγη Πρόεδρος της Συνέλευσης».

Congratulations to Theodoros Rousopoulos from Greece, who has just been elected as the Assembly's President!



Mr Rousopoulos is the 35th PACE President since 1949 and the first Greek national to hold the office.



He serves a one-year term, which may be renewed once. More soon… pic.twitter.com/x509iRhXUq