CDC: Η πρώτη μόλυνση HIV μέσω αισθητικής παρέμβασης βελονισμού

Γυναίκα που διαγνώστηκε με HIV μετά από επεμβάσεις «βαμπίρ προσώπου» σε παράνομο κέντρο στο Νέο Μεξικό χαρακτηρίζεται ως το πρώτο περιστατικό μόλυνσης από τον ιό με βελόνες αισθητικής, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης.

CDC says it's identified 1st documented cases of HIV transmitted through cosmetic needles https://t.co/rGlP5QvFfG