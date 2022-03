Κίεβο: Αιματοχυσία σε ανθρωπιστικό διάδρομο – Ολομέτωπη ρωσική ομοβροντία – Μετέωρη η διπλωματία

Η Ρωσία προειδοποιεί ότι στο στόχαστρο ενδέχεται να τεθούν αποστολές στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ευθείας αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ. Στην Μαριούπολη, τα ρωσικά τανκς κυριαρχούν, ενώ από τα νοτιοδυτικά στενεύει ο κλοιός στο Κίεβo. Ουκρανικές πηγές καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκε ανθρωπιστικός διάδρομος με επτά νεκρούς μεταξύ γυναικών και παιδιών που απομκρύνονταν από την πρωτεύουσα. 328 ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο αμάχους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές που επιβεβαιώνουν ολομέτωπη ομοβροντία αλλά και ανθρωπιστική τραγωδία αμάχων χωρίς νερό και τροφή.

Ευτυχία Πενταράκη από το Κίεβο, Αλεξία Καλαϊτζή από την Οδησσό, Ελβίρα Κριθάρη από τη δυτική Ουκρανία, Κάτια Αντωνιάδη από τα σύνορα Ουκρανίας -Πολωνίας και Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι, μεταδίδουν.

Στο νέο μήνυμα Ζελένσκι απάντησε η Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ετοιμότητα να ενισχύσει την διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας, ενώ Παρίσι και Βερολίνο απαιτούσαν άμεση κατάπαυση του πυρός με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να απαντάει ότι οι Ουκρανοί παραβιάζουν κατάφωρα το ανθρωπιστικό δίκαιο, με τη γαλλική προεδρία να τον κατηγορεί ότι ψεύδεται.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου της Μελιτόπολης κι εγγυήσεις για την πλήρη ασφάλεια όλων των επικεφαλής των κοινοτήτων στη χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα στην Ουκρανία, και ότι είναι “καταστροφική” σε ορισμένες πόλεις, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Παράθυρο» Ζελένσκι για συνάντηση με Πούτιν στο Ισραήλ

Με τις μάχες στην Ουκρανία να βρίσκονται στη 17η μέρα, δημοσίευμα της Jerusalem Post κάνει λόγο για πίεση του Ισραήλ προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να υποχωρήσει.

Ο Ζελένσκι, δηλώνει ανοιχτός σε συνάντηση με τον Πούτιν στο Ισραήλ, ενώ σε νέο βίντεο τονίζει ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας άρχισαν να συζητούν συγκεκριμένα θέματα παρά να ανταλλάσσουν τελεσίγραφα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μέσω τηλεδιασκέψεων. Επιβεβαιώνοντάς το ο Ουκρανός υπουργός εξωτερικών ξεκαθάρισε πως αυτά που ζητά η Ρωσία είναι αδιανόητα για τη χώρα του.

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσει πάντως τη Δύση για να εφαρμόσει ζώνη εναέριου αποκλεισμού πάνω από την Ουκρανία με εμπλοκή του ΝΑΤΟ, το υπουργείο Άμυνας ‘εφτασε στο σημείο να σκηνοθετήσει βίντεο ακόμη και με πιθανό βομβαρδισμό του Πύργου του Άιφελ. «Εάν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς αναφέρει το μήνυμα στο βίντεο».

