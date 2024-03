Κέιτ Μίντλετον: Βίντεο με την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την εγχείρηση – Στη Ρωσία ιστοσελίδες μιλούσαν για τον θάνατο του Καρόλου

Σε κατάστημα με φρέσκα προϊόντα από τα βασιλικά αγροκτήματα του Ουίνδσορ, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από την κατοικία της εντός του βασιλικού κτήματος, εθεάθη –για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή επέμβασή της– η Κέιτ Μίντλετον, την ώρα που οργιάζουν τα σενάρια και οι θεωρίες συνωμοσίας, τόσο για την υγεία της όσο και για τον γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το πριγκιπικό ζεύγος εθεάθη να κάνει τα ψώνια του και η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής» σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw