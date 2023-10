Κατάρ: Σε εξέλιξη διαμεσολάβηση για την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων της Χαμάς

H «χαραμάδα ελπίδας» που άνοιξε με την απελευθέρωση δύο αμερικανοισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς συνοδεύτηκε από ανακοίνωση του Κατάρ όσύμφωνα με την οποία « σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνείς εταίρους συνεχίζονται οι προσπάθειες για απελευθέρωση κι άλλων ομήρων». «Βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που θα οδηγήσει πολύ σύντομα στην απελευθέρωση των ομήρων, κυρίως των αμάχων”, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ..

Ωστόσο η Χαμάς απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να απελευθερωθούν ισραηλινοί στρατιώτες όσο συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ.

Σε στρατιωτική βάση στο κεντρικό Ισραήλ, βρίσκονται οι δύο Αμερικανοϊσραηλινές όμηροι -μάνα και κόρη- που απελευθέρωσε η Χαμάς, για ανθρωπιστικούς λόγους όπως ανεφερε, μετά από μεσολάβηση του Κατάρ. Οι δύο γυναίκες είχαν απαχθεί από κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία υπό κράτησηβρίκσονται 210 άνθρωποι ενώ επιπλέον 50 κρατούνται από άλλες ένοπλες οργανώσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Σεΐχης του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι μίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Βίντεο με τον διάλογο που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με την Τζούντι και τη Νάταλι Ραανάν μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τζο Μπάιντεν ακούγεται να λέει ότι «Θεού θέλοντος, θα τους απελευθερώσουμε όλους» και καταλήγει λέγοντας ότι «εύχομαι και οι δυο σας όχι μόνο να αισθάνεστε καλά, αλλά να είστε και καλά στην υγεία σας».

Ο Λευκός Οίκος σε προηγούμενη ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Ο Πρόεδρος μόλις ολοκλήρωσε μια συνομιλία με τις δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες σήμερα και βρίσκονταν υπό την ομηρεία της Χαμάς κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ. Ανέφερε ότι θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς ανακάμπτουν από αυτή τη φοβερή δοκιμασία».

Στο κέντρο του Τελ Αβίβ δεκάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την επιστροφή των ομήρων.



Ένα μακρύ τραπέζι με άδεια καθίσματα συμβολίζει τον καθένα από αυτούς που xάνει το εβδομαδιαίο οικογενειακό γεύμα του Σαμπάτ, σύμφωνα με τους διοργανωτέ της διαμαρτυρίας,

Outside the Tel Aviv museum, a Shabbat table is set for 203 hostages kidnapped by Hamas to Gaza.



Please watch the full length of the video, and try to imagine the whole world behind each one of those empty seats. pic.twitter.com/8CzS0p3WKe